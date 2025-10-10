Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 19:57

«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию

Журналистка Рид объяснила переезд в Россию из США регулярными угрозами

Тара Рид Тара Рид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Систематическая травля в США из-за комплиментарных высказываний о президенте России Владимире Путине вынудила экс-помощницу бывшего американского лидера Джо Байдена, а ныне российскую журналистку Тару Рид переехать в Москву. По ее словам, сказанным в интервью «Царьграду», давление началось после ее комментариев о российском лидере в 2019 году.

У меня забирали работу, меня увольняли. У меня как-то пытались даже украсть лошадь. То есть угрожали отобрать все, что у меня есть. Мне угрожали, дочери, угрожали моим питомцам. Я стала незаконной целью, если хотите, — сказала Рид.

Ранее Рид получила гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ президента РФ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации и действует с момента его подписания.

Кроме того, бывшая помощниц Байдена, ранее обвинявшая его в сексуальных домогательствах, назвала огромной честью приобретение российского гражданства. Она призналась, что если первоначально переезд был вынужденным шагом, то впоследствии она искренне прониклась глубокими чувствами к стране.

