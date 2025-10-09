Наступление ВС РФ на Покровск 9 октября: сжигание резервов, котел для ВСУ

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 9 октября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в четверг, 9 октября: обстановка на фронте

«Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте. Уже третьи сутки идут споры, попали подразделения ВСУ в окружение в районе Родинского или нет. Судя по имеющимся кадрам, речи о замкнутом котле пока нет, однако и хорошей для ВСУ ситуацию не назовешь: на видео 68-й бригады видны горы сожженной техники, что говорит об огромных проблемах с логистикой и огневой поддержкой. Российские подразделения закрепились на восточной окраине Родинского, и продвижение идет, хоть и медленно, но методично. С юга ситуация аналогична — продвижение РФ продолжается, но темпы несколько снизились, что объясняется прибытием новой партии украинских резервов взамен уничтоженных, включая части, переброшенные с Сумского направления», — передает «Военная хроника».

По словам авторов канала, взятие Новопавловки с юга упростило дальнейшие действия российских штурмовых групп, освободив южный фланг для давления на Покровск.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В целом можно говорить о том, что Родинское — это лишь один из узлов обороны, и его судьба не имеет особенного значения для наступательной операции в этом районе, хотя если/когда РФ его сомнут, то движение с севера пойдет попроще. Куда важнее общее истощение украинских механизированных бригад, которые Сырский вынужден концентрировать в этом районе. Интересно, что здесь же нашлись остатки „Страйкеров“ (колесных БТР) со всего фронта, что говорит об экстренности принимаемых Сырским мер и опасениях в обвале фронта. Пока эффект от этих мер главкома ВСУ оказался в лучшем случае временным: фронт держится за счет постоянно сжигаемых резервов, а не за счет устойчивости обороны», — добавила «Военная хроника».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Покровском направлении ВС РФ начали штурм Молодецкого.

«Тяжелые бои идут в южной части Покровска, наши войска контролируют большую часть микрорайонов Лазурный и Шахтерский. Юго-западная часть города южнее ж/д линии в основном находится под контролем ВС РФ. С западных окраин наши бойцы наступают в сторону Гришино. На северном охвате, после того как наши перерезали дорогу на Доброполье, ВСУ в Родинском оказались фактически окружены. На Добропольском выступе противник мощно контратакует в Никоноровке и Новом Шахово, там идут ожесточенные бои. У ВС РФ есть продвижение в районе Шахово — Владимировки. С Константиновского направления МО РФ сообщило о полном разгроме группировки противника южнее Клебан-Быкского водохранилища. Северо-восточнее от этого водоема продолжаются бои за Плещеевку и Иванополье. ВС РФ ведут зачистку лесополос между Иванопольем и Александро-Шультино. Есть тактические успехи в районе Предтечино», — добавил он.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что танкисты группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении.

«Экипаж танка Т-80БВМ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обеспечил продвижение штурмовых подразделений, уничтожив огневые точки ВСУ. Огонь велся с закрытой огневой позиции», — добавили в МО РФ.

