Украинский депутат выступил с невероятным заявлением Депутат Федиенко допустил, что коллеги по Раде пойдут на фронт

Украинские депутаты пойдут на фронт, если возникнет такая необходимость, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко. По его словам, которые передает передает Telegram-канал «Новини.live», в стране уже нет добровольцев, как в 2022 году.

Нам нужно уже, возможно, где-то даже принимать решения для общества: оно будет защищать Украину. Нужно — пойдут и депутаты защищать, вопросов нет, — полагает Федиенко.

Ранее сообщалось, что более половины опрошенных жителей Украины считают, что деятельность фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде препятствует развитию государства. Согласно данным опроса, проведенного в конце сентября, такой точки зрения придерживаются 52% респондентов, и только лишь 25% видят пользу от работы парламентского большинства.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук признал, что украинская армия пребывает в тяжелом состоянии из-за решений Зеленского. Он раскритиковал подход Киева к солдатам, указав на проблемы с обеспечением, медицинским обслуживанием и выплатами.