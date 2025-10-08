Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 18:32

Украинский депутат выступил с невероятным заявлением

Депутат Федиенко допустил, что коллеги по Раде пойдут на фронт

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские депутаты пойдут на фронт, если возникнет такая необходимость, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко. По его словам, которые передает передает Telegram-канал «Новини.live», в стране уже нет добровольцев, как в 2022 году.

Нам нужно уже, возможно, где-то даже принимать решения для общества: оно будет защищать Украину. Нужно — пойдут и депутаты защищать, вопросов нет, — полагает Федиенко.

Ранее сообщалось, что более половины опрошенных жителей Украины считают, что деятельность фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде препятствует развитию государства. Согласно данным опроса, проведенного в конце сентября, такой точки зрения придерживаются 52% респондентов, и только лишь 25% видят пользу от работы парламентского большинства.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук признал, что украинская армия пребывает в тяжелом состоянии из-за решений Зеленского. Он раскритиковал подход Киева к солдатам, указав на проблемы с обеспечением, медицинским обслуживанием и выплатами.

