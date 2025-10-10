Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:18

Крыса прокатилась на капоте машины и попала на видео

В Москве крыса вылезла на капот машины во время движения на глазах у водителя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крыса проехалась на капоте красной машины по Москве и попала на видео, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». По его информации, автомобиль был припаркован на Долгопрудной аллее. Через какое-то время в машину сел водитель и выехал на оживленную трассу. Судя по кадрам, в этот момент из-под капота выполз грызун.

Он спокойно устроился под лобовым стеклом, а присутствие человека, по всей вероятности, его не испугало. Автомобилист успел запечатлеть происходящее на телефон. По словам местных жителей, они довольно часто видят крыс возле автомобилей. Предполагается, что в период похолоданий их привлекает тепло работающей машины.

Ранее жители одного из московских домов на улице Расковой пожаловались на нашествие крыс и полчища комаров. По словам очевидцев, проблемы начались летом, когда в подъезде произошел засор, а за ним и подтопление. Горожане обращались с жалобами, однако засор до сих пор не устранили.

До этого жильцы ЖК «Саларьево парк» на юго-западе Москвы сообщили, что их дом заполонили огромные крысы. По словам одной женщины, грызуны бегают прямо в квартирах в поисках еды, при этом совершенно не боясь людей. Она отметила, что особую опасность эти животные представляют для маленьких детей.

