Певца Амирамова захоронят в необычном месте Певец Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле по решению семьи

Похороны народного артиста Кабардино-Балкарии и Ингушетии Ефрема Амирамова пройдут в Израиле, сообщила пиар-менеджер певца Виктория Воропай в беседе с ТАСС. По ее словам, предварительно траурное мероприятие назначено на понедельник, 13 октября.

Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья. Предварительно это произойдет в понедельник. Но все зависит от разных факторов, — сказала журналистам Воропай.

Ранее сообщалось, что Амирамов скончался в реанимации больницы в Нальчике 9 октября. Ему было 69 лет. Перед смертью артист находился в тяжелом состоянии.

