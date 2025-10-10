Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:05

Певца Амирамова захоронят в необычном месте

Певец Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле по решению семьи

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Похороны народного артиста Кабардино-Балкарии и Ингушетии Ефрема Амирамова пройдут в Израиле, сообщила пиар-менеджер певца Виктория Воропай в беседе с ТАСС. По ее словам, предварительно траурное мероприятие назначено на понедельник, 13 октября.

Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья. Предварительно это произойдет в понедельник. Но все зависит от разных факторов, — сказала журналистам Воропай.

Ранее сообщалось, что Амирамов скончался в реанимации больницы в Нальчике 9 октября. Ему было 69 лет. Перед смертью артист находился в тяжелом состоянии.

До этого не стало шансонье Алексея Степина. На момент смерти ему было 57 лет. Друг и коллега артиста по цеху Александр Павлов принес соболезнования его родным и близким. В числе известных работ Степина были «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».

В начале октября также умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. За неделю до смерти музыкант отметил день рождения. Последний альбом Йоргенсманна вышел в 2024 году.

