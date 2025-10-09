Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов

Российский певец, композитор, народный артист Ингушетии Ефрем Амирамов ушел из жизни, он скончался реанимации больницы в Нальчике в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую клиническую больницу. На момент смерти музыканту было 69 лет. Уточняется, что Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался, — говорится в сообщении.

Ранее умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. За неделю до смерти музыкант отметил день рождения. Последний альбом Йоргенсманна вышел в 2024 году.

До этого не стало шансонье Алексея Степина. На момент смерти ему было 57 лет. Друг и коллега артиста по цеху Александр Павлов и принес соболезнования его родным и близким. В числе известных работ Степина были «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».

В начале октября также ушел из жизни известный французский режиссер и драматург Ксавье Дюрринже. Он скончался в возрасте 61 года от сердечного приступа.