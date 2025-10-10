Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:23

Дочь Брюсса Уиллиса рассказала про свою «грязную болезнь» из прошлого

Дочь Брюсса Уиллиса рассказала о пережитой травле в школе

Таллула Белль Уиллис Таллула Белль Уиллис Фото: FS/AdMedia/Global Look Press
31-летняя дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о пережитом в школе буллинге, девушку жестко высмеивали из-за ее схожести с отцом, признание она сделала в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она опубликовала фотографии с отцом, где они позируют вместе.

По словам девушки, она так сильно переживала из-за травли и считала свой подбородок некрасивым, что даже не могла произнести вслух слово «подбородок», настолько болезненно она реагировала на упоминание своей «мужской» внешности. Пережитые подростковые комплексы она назвала «грязной греховной болезнью».

Каким же проклятым и несчастным ребенком я была, унаследовав эту радостную, выразительную черту, полную эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли во мне семена ненависти к самой себе, но горжусь собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнем, — поделилась Таллула.

Ранее дочка американского актера Арнольда Шварценеггера похвасталась своей фигурой спустя девять месяцев после родов. Кэтрин показала подписчикам в Instagram, как она выглядит в купальнике после недавних родов. Отцом ребенка Кэтрин стал звезда фильма «Стражи Галактики» Крис Прэтт. Мальчика назвали Фордом.

