Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 18:09

В Госдуме поддержали идею ввести в педвузах модуль «Семьеведение»

Депутат Милонов: семьеведение должно стать частью обучения в педвузах

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея ввести в педагогических вузах модуль «Семьеведение» для дальнейшего школьного преподавания курса «Моя семья» здравая, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом, по его словам, важно, чтобы это стало частью уже какого-то существующего предмета.

Я двумя руками «за». Другое дело, что это нельзя превратить просто в еще один урок, который ляжет нагрузкой на наших детей. «Семьеведение» должно быть частью какого-то предмета. И очень важно посмотреть на то, как курс будет написан, чтобы это не было бюрократией, просто изложением для галочки, — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что «Семьеведение» может стать частью обществознания, истории или литературы. Главное, по его мнению, это подход — педагогам важно действительно заинтересовать учащихся этой темой.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируется вводить новые обязательные предметы. По его словам, действующая программа уже сформирована. Также был утвержден перечень из 17 фундаментальных дисциплин.

депутаты
образование
традиции
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям
«Я передал привет»: Путин пообщался с Ким Чен Ыном через Медведева
«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.