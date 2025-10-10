В Госдуме поддержали идею ввести в педвузах модуль «Семьеведение» Депутат Милонов: семьеведение должно стать частью обучения в педвузах

Идея ввести в педагогических вузах модуль «Семьеведение» для дальнейшего школьного преподавания курса «Моя семья» здравая, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом, по его словам, важно, чтобы это стало частью уже какого-то существующего предмета.

Я двумя руками «за». Другое дело, что это нельзя превратить просто в еще один урок, который ляжет нагрузкой на наших детей. «Семьеведение» должно быть частью какого-то предмета. И очень важно посмотреть на то, как курс будет написан, чтобы это не было бюрократией, просто изложением для галочки, — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что «Семьеведение» может стать частью обществознания, истории или литературы. Главное, по его мнению, это подход — педагогам важно действительно заинтересовать учащихся этой темой.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируется вводить новые обязательные предметы. По его словам, действующая программа уже сформирована. Также был утвержден перечень из 17 фундаментальных дисциплин.