Минпросвещения РФ высказалось о введении новых обязательных предметов Кравцов: новых обязательных предметов в российских школах не будет

Минпросвещения России не планирует вводить в школах новые обязательные предметы, заявил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, действующая программа уже сформирована. Также был утвержден перечень из 17 фундаментальных дисциплин.

Министр подчеркнул, что учебный план включает как основные предметы для сдачи ЕГЭ, так и, например, «Труд». Это решение позволяет выстраивать плановую кадровую политику и готовить преподавателей. Ранее школы самостоятельно вводили новые уроки, по которым не было стандартов.

Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора, — сказал Кравцов.

Таким образом, в ближайшие годы изменений в перечне обязательных школьных предметов не ожидается, подчеркнул Кравцов. Единственным нововведением станет «Духовно-нравственная культура России» с 2026 года.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ совместно с Роспотребнадзором разработало новые рекомендации по организации питания в школах. Обновленное меню учитывает как региональные особенности, так и индивидуальные потребности каждого ученика.