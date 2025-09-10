Минпросвещения утвердило новые принципы питания для школьников

Министерство просвещения РФ совместно с Роспотребнадзором разработало новые рекомендации по организации питания в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По его словам, обновленное меню учитывает как региональные особенности, так и индивидуальные потребности каждого ученика.

Есть рекомендованное Роспотребнадзором меню разнообразное, причем оно учитывает особенности регионов, также учитывает особенности того или иного школьника. Например, у кого-то аллергия, кому-то нельзя те или иные продукты, это тоже все учитывается, — пояснил министр на полях Восточного экономического форума.

Он особо подчеркнул, что ключевое внимание уделяется качеству питания, которое находится на строгом контроле надзорного органа. Кравцов также уточнил, что не существует единого жесткого списка разрешенных продуктов. Вместо этого Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг и проверку всех пищевых товаров, поставляемых в образовательные учреждения по всей стране.

Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета в школе. По его словам, всего подготовлено около 30 вариантов расписаний. При этом школы могут адаптировать их под свои нужды.