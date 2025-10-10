Двое малолетних детей погибли при пожаре в Оренбургской области СК РФ: двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Кувандык

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Кувандык в Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, уже назначены специальные экспертизы.

В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двоих малолетних детей двух и 10 лет, — говорится в сообщении.

Ранее в селе Старый Энхалук в Бурятии загорелись несколько жилых домов. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и сухой погоды. По данным агентства ГО и ЧС республики, в тушении участвовали 16 пожарных и местные жители, было задействовано восемь единиц техники.

До этого в одном из корпусов университета имени Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде произошло возгорание из-за короткого замыкания проектора. В МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 450 человек, среди них — студенты и преподаватели. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. На месте работали специалисты для выяснения обстоятельств случившегося.