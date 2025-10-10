Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:47

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Оренбургской области

СК РФ: двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Кувандык

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Кувандык в Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, уже назначены специальные экспертизы.

В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двоих малолетних детей двух и 10 лет, — говорится в сообщении.

Ранее в селе Старый Энхалук в Бурятии загорелись несколько жилых домов. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и сухой погоды. По данным агентства ГО и ЧС республики, в тушении участвовали 16 пожарных и местные жители, было задействовано восемь единиц техники.

До этого в одном из корпусов университета имени Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде произошло возгорание из-за короткого замыкания проектора. В МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 450 человек, среди них — студенты и преподаватели. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. На месте работали специалисты для выяснения обстоятельств случившегося.

Россия
Оренбургская область
пожары
дети
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.