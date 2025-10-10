Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии

В селе Старый Энхалук в Бурятии загорелись несколько жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства ГО и ЧС республики. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и сухой погоды.

На пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение, что в селе Старый Энхалук Кабанского района произошло возгорание жилого дома. На момент прибытия добровольной пожарной команды установлено, что горела мансарда двухэтажного дома. Неблагоприятные погодные условия способствовали распространению огня, который перекинулся на соседние строения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению привлечены 16 пожарных и местные жители, задействовано восемь единиц техники. На месте продолжают работать сотрудники второго Кабанского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии.

