Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 09:19

Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Старый Энхалук в Бурятии загорелись несколько жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства ГО и ЧС республики. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и сухой погоды.

На пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение, что в селе Старый Энхалук Кабанского района произошло возгорание жилого дома. На момент прибытия добровольной пожарной команды установлено, что горела мансарда двухэтажного дома. Неблагоприятные погодные условия способствовали распространению огня, который перекинулся на соседние строения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению привлечены 16 пожарных и местные жители, задействовано восемь единиц техники. На месте продолжают работать сотрудники второго Кабанского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло сильное задымление в районе торгового центра «Жар-птица». По данным очевидцев, на месте был виден столб черного дыма, однако прибывшие пожарные расчеты, по их словам, не обнаружили возгорания и работ по тушению не проводили.

пожары
Бурятия
возгорания
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выживший в Охотском море Пичугин совершил подлог при регистрации лодки
«Пытается ужалить»: мужчина пришел в ужас от превратившейся в змею супруги
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о госпитализации матери
«Буду рад помочь»: Бояков высказался о патриотическом театре Прилепина
Раскрыта новая стратегия США по поставкам ракет Tomahawk Украине
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ
Российские бойцы покарали расчет БПЛА за удары по белгородцам
Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе
Названы сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Острая капуста по-азиатски для смелых гурманов
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе
В Люберцах задержали киллера, расправившегося над директором лицея
Что означает SPF в креме и как его правильно использовать
«Подготовка к войне»: в США увидели необычную активность Европы
«Врачи делают все возможное»: окружение Федосеевой-Шукшиной о ее состоянии
Россиянам рассказали о пяти схемах обмана с доставкой еды
Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии
8 рецептов квашеной капусты в банке: как квасить капусту, чтоб она хрустела
Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.