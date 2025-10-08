Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:04

Сербский яблочный пирог с «невидимым» тестом! Яблок много, теста мало — нежный и невесомый

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сербский яблочный пирог покорил мое сердце! Его главная магия в том, что теста в нем почти не видно — только тончайший слой между сочными дольками яблок, который после выпекания создает эффект нежного заварного крема. Когда я впервые его попробовала, то не могла поверить, что из таких простых ингредиентов может получиться настолько элегантный и воздушный десерт. Он идеально подходит к утреннему кофе, не слишком сладкий, с приятной кислинкой. Теперь это мой коронный рецепт, когда хочется удивить гостей чем-то необычным, но без лишних хлопот.

Для пирога тебе понадобится: 4-5 крупных яблок (лучше кисло-сладких), 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл молока, 80 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина и сливочное масло для формы. Духовку разогрей до 180°C. Яблоки очисти от кожуры, удали сердцевину и нарежь тонкими дольками. Выложи их в смазанную маслом форму. В миске взбей яйца с сахаром до легкой пены, влей молоко, добавь просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Аккуратно перемешай до однородности — тесто получится жидким, как на блины. Залей яблоки тестом, стараясь, чтобы оно распределилось равномерно. Выпекай 35-40 минут до золотистого цвета. Дай пирогу полностью остыть в форме — это важно, чтобы «невидимое» тесто окончательно схватилось. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

