08 октября 2025 в 16:46

Захарова раскрыла, за какие «заслуги» воздастся Санду

Захарова: Санду получит свое за то, что она делает с Молдавией и ее гражданами

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Действия президента Молдавии Майи Санду в отношении собственных граждан не останутся без последствий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, жители республики стали заложниками трагической ситуации, сложившейся в стране, передает корреспондент NEWS.ru.

Мнение граждан «брезгливо игнорируется» властями под руководством Санду, подменяется фальшивым лозунгом о некоей необратимости европейского пути, добавила представитель МИД РФ.

Я думаю, каждому будет по заслугам, каждому. И за то, что Санду творит в Молдавии и то, что она совершает с гражданами, которых обманывает, и ей воздастся, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что реальная ситуация ведет к обнищанию населения и стремительному росту долговой зависимости. В качестве подтверждения этих слов дипломат привела статистику увеличения внешнего долга Молдавии на 10,5% за первые шесть месяцев текущего года.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Молдавия может пожалеть о решении признать Россию главной угрозой национальной безопасности. Он отметил, что такой шаг Кишинева связан с прозападным курсом действующего руководства страны. По словам депутата, политическая повестка Молдавии полностью подавляет инакомыслие.

