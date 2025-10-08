Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:30

Молочный «Пеламуши» с шоколадом: простой и быстрый рецепт грузинского десерта — 4 ингредиента и 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот молочный «Пеламуши» с шоколадом — настоящая находка для тех, кто любит нежные восточные сладости! Грузинский десерт покоряет своей шелковистой текстурой и тонким сливочно-шоколадным вкусом. В отличие от традиционного варианта с виноградным соком, этот рецепт более нежный и точно понравится детям. Готовится он элементарно, а результат выглядит так изысканно, будто вы провели на кухне целый день. Это идеальный вариант, когда хочется побаловать семью чем-то особенным без лишних хлопот.

Для приготовления возьмите 500 мл молока, 200 г молочного шоколада, 30 г кукурузного крахмала и 2 столовые ложки сахара (по желанию, если любите послаще). Молоко разделите на две части: примерно 450 мл пойдет в основу, а 50 мл используйте для разведения крахмала. В кастрюле с толстым дном нагрейте основную часть молока, добавьте поломанный на кусочки шоколад и постоянно помешивайте, пока он полностью не растворится. Крахмал разведите в оставшемся холодном молоке до однородности. Когда шоколадная масса нагреется (но не закипит!), тонкой струйкой влейте крахмальную смесь, интенсивно помешивая венчиком. Варите на медленном огне 3-5 минут, пока крем не загустеет до консистенции жидкой сметаны. Разлейте по порционным креманкам и оставьте остывать при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей можно украсить орехами, мятой или тертым шоколадом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
Мария Левицкая
