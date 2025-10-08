На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике Politico: на Украине возмутились словами Меркель о вине Польши и Прибалтики

В Киеве резко осудили заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о частичной ответственности Польши и стран Прибалтики за начало украинского конфликта из-за их отказа поддержать новый формат прямых переговоров с Россией в 2021 году, сообщает издание Politico. Анонимный высокопоставленный украинский чиновник заявил журналистам, что считает эти высказывания неприемлемыми.

Вместе с тем с критикой также выступили и представители обвиненных Меркель стран. Ее заявления стали опровергать в Польше, Эстонии и Латвии. По их мнению, европейские страны не могут нести ответственность за начало конфликта на Украине.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. По ее словам, в 2021 году эти государства саботировали попытку разрешить конфликт и наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Меркель предложила новый формат переговоров между ЕС и Россией. Как подчеркнула экс-канцлер, Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против ее инициативы на фоне опасений, что европейская сторона не сможет выработать общий курс по отношению к России.