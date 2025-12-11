Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды

В Москве будет виден метеорный поток Урсиды с 21 на 22 декабря, рассказала «Москве 24» научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что при ясной погоде явление смогут увидеть и жители других регионов.

Он менее интенсивный – обычно наблюдается около 10–15 метеоров в час, иногда до 30. Поток связан с кометой 8P/Туттля, и Земля в это время пролетает сквозь шлейф оставленных ею частиц, — рассказала Рублева.

По словам эксперта, видимость метеоров будет зависеть от погоды и «светового» загрязнения. Она посоветовала выехать за пределы города для наблюдения.

Ранее сообщалось, что парад планет, в который войдут Меркурий, Венера и Марс, уже скоро сформируется рядом с Солнцем. В последний раз такое происходило осенью 2019 года.