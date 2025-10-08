Сливовый пирог как в лучшей кофейне: готовим на обалденном тесте со сливочным маслом! Он станет настоящим украшением вашего чаепития! Сочные фрукты, тающая крошка и тонкие нотки корицы создают идеальную гармонию вкуса. Простой в приготовлении, но изысканный десерт, который поразит ваших гостей и домочадцев своей воздушной текстурой и фруктовой свежестью.
Ингредиенты
- Мука — 280 г
- Масло сливочное — 180 г
- Яйцо — 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Сметана — 180 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Ванилин — 1/4 ч. л.
- Слива — 400 г
- Корица — 1/2 ч. л.
- Сахар для посыпки — 1 ст. л.
Приготовление
- Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванилином до пышности, добавляя по одному яйца. Введите сметану, затем просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Форму смажьте маслом, выложите тесто, сверху равномерно распределите половинки слив.
- Смешайте сахар с корицей и посыпьте фрукты. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до золотистого цвета.
Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.