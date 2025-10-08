Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:00

Сливовый пирог как в лучшей кофейне: готовим на обалденном тесте со сливочным маслом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливовый пирог как в лучшей кофейне: готовим на обалденном тесте со сливочным маслом! Он станет настоящим украшением вашего чаепития! Сочные фрукты, тающая крошка и тонкие нотки корицы создают идеальную гармонию вкуса. Простой в приготовлении, но изысканный десерт, который поразит ваших гостей и домочадцев своей воздушной текстурой и фруктовой свежестью.

Ингредиенты

  • Мука — 280 г
  • Масло сливочное — 180 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Сметана — 180 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Ванилин — 1/4 ч. л.
  • Слива — 400 г
  • Корица — 1/2 ч. л.
  • Сахар для посыпки — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванилином до пышности, добавляя по одному яйца. Введите сметану, затем просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Форму смажьте маслом, выложите тесто, сверху равномерно распределите половинки слив.
  2. Смешайте сахар с корицей и посыпьте фрукты. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.

