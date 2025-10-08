Сливовый пирог как в лучшей кофейне: готовим на обалденном тесте со сливочным маслом

Сливовый пирог как в лучшей кофейне: готовим на обалденном тесте со сливочным маслом! Он станет настоящим украшением вашего чаепития! Сочные фрукты, тающая крошка и тонкие нотки корицы создают идеальную гармонию вкуса. Простой в приготовлении, но изысканный десерт, который поразит ваших гостей и домочадцев своей воздушной текстурой и фруктовой свежестью.

Ингредиенты

Мука — 280 г

Масло сливочное — 180 г

Яйцо — 3 шт.

Сахар — 150 г

Сметана — 180 г

Разрыхлитель — 5 г

Ванилин — 1/4 ч. л.

Слива — 400 г

Корица — 1/2 ч. л.

Сахар для посыпки — 1 ст. л.

Приготовление

Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванилином до пышности, добавляя по одному яйца. Введите сметану, затем просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Форму смажьте маслом, выложите тесто, сверху равномерно распределите половинки слив. Смешайте сахар с корицей и посыпьте фрукты. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до золотистого цвета.

