Рэпер подарит 15-летней россиянке Lamborghini Urus

Разыгранный рэпером Егором Кридом в прямом эфире в соцсетях Lamborghini Urus выиграла 15-летняя жительница Астрахани. По результатам розыгрыша певец позвонил победительнице и поздравил ее, соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. Звезда вручит подростку ключи от автомобиля на своем концерте в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 11 октября.

Многодетная семья из Астрахани выиграла мой легендарный Lamborghini Urus благодаря моей поклоннице! В 15 лет владеть Урусом это мощно, — написал Крид.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Следственный комитет России и Генпрокуратуру страны с требованием проверить концерт Крида в «Лужниках», который состоялся 30 августа. Она сочла происходящее на сцене «голой» вечеринкой и задалась вопросом, уместен ли такой концерт в период СВО, когда на фронте ежедневно гибнут люди.

Ранее жительница Южной Каролины неожиданно разбогатела из-за ошибки кассира в супермаркете Piggly Wiggly. Женщина пришла в магазин, чтобы купить лотерейный билет, но продавец случайно выдал ей другой. Американка решила не менять покупку. В итоге именно этот билет оказался выигрышным и принес ей $303 тыс. (около 25 млн рублей), которые она собирается потратить на ремонт дома.