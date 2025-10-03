Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:23

Ошибка кассира сделала участницу лотереи сказочно богатой

В Южной Каролине участница лотереи выиграла $303 тыс. благодаря ошибке кассира

Жительница американского штата Южная Каролина разбогатела благодаря ошибке кассира из местного магазина, сообщает People. По информации издания, женщина пришла в супермаркет Piggly Wiggly, чтобы поучаствовать в лотерее. Там, она купила билет, но кассир случайно отдал ей не тот, который она хотела.

Американка призналась, что решила не требовать новый билет и поддалась воле случая. В итоге билет от кассира оказался счастливым и принес ей $303 тыс. (около 25 млн рублей). Победительница рассказала, что потратит весь выигрыш на ремонт дома.

Если бы продавец не ошибся, я бы не выиграла, — заявила она.

Ранее жительница Кемеровской области выиграла 20 млн рублей в лотерее «12 добрых дел». Билет был приобретен во время поездки в Новосибирск. По словам дочери победительницы, в их семье никто, кроме ее матери, никогда не покупал лотерейные билеты.

До этого житель штата Иллинойс выиграл $1 млн (свыше 83 млн рублей) в лотерее Powerball, когда использовал комбинацию номеров со старого билета. Мужчина под псевдонимом Рекс рассказал, что нашел уже использованный билет в ящике. Американцу потребовался целый день на осознание своей победы.

