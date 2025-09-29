Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:40

Мужчина выиграл $1 млн с помощью старого лотерейного билета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель штата Иллинойс, пожелавший остаться анонимным, выиграл $1 млн (свыше 83 млн рублей) в лотерее Powerball, когда использовал комбинацию номеров со старого билета, сообщает UPI. Мужчина под псевдонимом Рекс рассказал, что нашел проигрышный билет в ящике.

Обычно я играю в Lotto, но в этот раз я случайно нашел старый билет Powerball и решил еще раз использовать те же номера. Джекпот был очень большим — больше миллиарда долларов, — приводит его слова агентство.

По словам Рекса, сам он оценивал свои шансы на победу как небольшие, ведь на кону была большая сумма, поэтому он даже не смотрел розыгрыш и вспомнил о билете лишь на следующее утро после кофе. Мужчине потребовался целый день на «осознание» своей победы, он даже сходил в магазин, где купил билет и проверил его на подлинность.

В ту ночь я почти не спал — давление зашкаливало, — вспоминает Рекс.

Победитель сообщил, что направит выигранный миллион долларов на покупку нового автомобиля и подарков для близких.

Ранее сообщалось, что домохозяйка из Московской области не попала ни в одно число и выиграла 56 млн рублей. Суперприз лотереи «Все или ничего» достается тому, кто угадает 12 из 24 чисел или не угадает ни одного.

