Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее

24 сентября 2025 в 10:50

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Домохозяйка из Московской области выиграла суперприз в 56 млн рублей в лотерее «Все или ничего», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотереи «Столото». Победа досталась ей благодаря тому, что выбранные автоматически числа не совпали ни с одним из выпавших.

12 сентября 2025 года в ходе 152 720-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз — 56 077 634 рубля. Победителем стала домохозяйка из Московской области Екатерина А. (по просьбе победительницы ее фамилия не публикуется), — отметили в «Столото».

Суперприз лотереи «Все или ничего» можно выиграть, угадав 12 из 24 чисел или не угадав ни одного. Девушка выбрала числа автоматически и не угадала ни одного.

Ранее стало известно, что жительница американского штата Вирджиния Кэрри Эдвардс выиграла крупный денежный приз в лотерею, доверившись подсказке нейросети ChatGPT. Общий размер выигрыша составил $150 тыс. (примерно 12,6 млн рублей). Нейросеть предложила ей набор чисел в диапазоне от 1 до 69, четыре из пяти рекомендованных цифр совпали с выигрышной комбинацией. Через два дня после приобретения лотерейного билета Эдвардс получила уведомление о победе.

лотереи
выигрыши
Московская область
столото
