Россиянка поехала в гости к дочери и выиграла 20 млн рублей

Жительница Кемеровской области выиграла 20 млн рублей в лотерее «12 добрых дел», а билет был приобретен во время поездки к дочери в Новосибирск, передает пресс-служба «Национальной лотереи». По словам ее дочки, которые приводит РИА Новости, в семье никто, кроме ее матери, никогда не покупал лотерейные билеты.

В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье, — отметила она.

Ранее сообщалось, что домохозяйка из Московской области не попала ни в одно число и выиграла 56 млн рублей. Суперприз лотереи «Все или ничего» достается тому, кто угадает 12 из 24 чисел или не угадает ни одного.

До этого председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев предложил блокировать доступ к онлайн-казино гражданам, проигравшим за год более 100 тысяч рублей. Авторы предложения уверены, что некоторым согражданам не помешает дополнительный контроль для формирования ответственного отношения к азартным играм.