Россия практически уничтожила украинское ракетное производство, и Киев вынужден выдавать западное оружие за свои разработки, заявил NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, ВСУ готовят к передаче новых типов западного вооружения.

У Киева исчезла «Точка-У», практически исчез «Нептун». «Сапсан» мы тоже хорошо уничтожили. Мы практически уничтожили их ракетное производство. Но они хотят показать нам, что у них осталось производство, хотя, когда они стреляют по нам — используют иностранные ракеты АТАСМS, Storm Shadow, Scalp EG, вот пытаются говорить о «Томагавках». Так что их готовят к передаче новых ракет, возможно, «Таурусов», о которых много говорили, британских ракет, которые они выдают за свои. Похоже они таким образом пытаются «легализовать», «отмыть» передачу им западных ракет, и это информационная игра с нами, которую следует воспринимать критически, — сказал Перенджиев.

При этом, по его словам, ВСУ используют ракеты в немалом количестве для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, то есть не жалеют их, а это значит, у Украины их достаточно много в наличии.

Ранее сообщалось, что власти Дании хотят нарушить собственные законы ради строительства оружейного завода украинской компании Fire Point, которая выпускает дальнобойные ракеты «Фламинго» и ударные дроны. По данным СМИ, предприятие будет производить твердое ракетное топливо.