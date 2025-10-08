Судмедэксперт раскрыл, можно ли поменять официальную причину смерти Судмедэксперт Козылбаев: смена причины смерти зависит от обстоятельств

Официальную причину смерти можно поменять, если обнаружены новые обстоятельства, заявил судмедэксперт Виктор Козылбаев. По его словам, которые передают «Страсти», это может произойти в результате дополнительных исследований или экспертиз.

Изменить причину смерти возможно в случае, если будут обнаружены новые обстоятельства или доказательства, которые могут повлиять на первоначальное заключение судмедэксперта. Это может произойти в результате дополнительных исследований или экспертиз. Однако такие изменения должны быть обоснованы и подкреплены соответствующими медицинскими данными, — заявил эксперт.

Козылбаев подчеркнул, что неточности в судебно-медицинском заключении способны исказить ход следствия, а иногда даже повлиять на решение о компенсационных выплатах. Именно поэтому крайне важно, чтобы выводы экспертизы были тщательно проверенными и достоверными.

Ранее Верховный суд РФ полностью оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу данных о покойниках ритуальным агентствам. Судебная коллегия прекратила дело за отсутствием состава преступления, освободив фигуранта из-под стражи.