Судмедэксперт избежал наказания за продажу данных покойников В Саранске суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных покойников

Верховный суд РФ полностью оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу данных о покойниках ритуальным агентствам, сообщает РИА Новости. Судебная коллегия прекратила дело за отсутствием состава преступления, освободив фигуранта из-под стражи.

Согласно квалификационному справочнику, должность врача — судебно-медицинского эксперта отнесена к разряду специалистов... Врачи-специалисты не включены в разряд руководящих должностей с организационно-распорядительными функциями, — говорится в определении суда.

Следствие установило, что за четыре года эксперт получил от ритуальных агентств более 625 тысяч рублей за предоставление информации о фактах смерти, персональных данных и местах нахождения трупов. Первая инстанция приговорила его к 7,5 годам колонии строгого режима, апелляция снизила наказание до 2,5 лет колонии-поселения. Верховный суд отменил все предыдущие решения, признав за оправданным право на реабилитацию.

