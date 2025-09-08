Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:42

Судмедэксперт избежал наказания за продажу данных покойников

В Саранске суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных покойников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд РФ полностью оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу данных о покойниках ритуальным агентствам, сообщает РИА Новости. Судебная коллегия прекратила дело за отсутствием состава преступления, освободив фигуранта из-под стражи.

Согласно квалификационному справочнику, должность врача — судебно-медицинского эксперта отнесена к разряду специалистов... Врачи-специалисты не включены в разряд руководящих должностей с организационно-распорядительными функциями, — говорится в определении суда.

Следствие установило, что за четыре года эксперт получил от ритуальных агентств более 625 тысяч рублей за предоставление информации о фактах смерти, персональных данных и местах нахождения трупов. Первая инстанция приговорила его к 7,5 годам колонии строгого режима, апелляция снизила наказание до 2,5 лет колонии-поселения. Верховный суд отменил все предыдущие решения, признав за оправданным право на реабилитацию.

Ранее жительница Китая Чэнь Хун использовала беременность для того, чтобы избежать пятилетнего тюремного заключения. С 2021 по 2025 год женщина родила троих детей.

судмедэксперты
наказания
суды
данные
