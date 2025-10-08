В Евросоюзе согласовали план отказа от российских энергоносителей Reuters: страны ЕС согласовали план отказа от нефти и газа из РФ к 2028 году

Послы стран ЕС согласовали план отказа от нефти и газа из РФ к 2028 году, сообщило агентство Reuters. Они договорились направить сформированное предложение на рассмотрение министрам государств сообщества, которые встретятся 20 октября.

Послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября, — говорится в сообщении.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит покупать российские энергоносители. По его словам, страна вынуждена это делать из-за особенностей географического положения.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во время выступления на саммите в Копенгагене, что энергетика является ахиллесовой пятой Евросоюза. Она добавила, что ЕК планирует направить значительные средства на развитие энергетических сетей по всей Европе.

Журналист Джанандреа Гайани ранее рассказал, что ЕС готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России. По его мнению, главной угрозой для европейцев является руководство Евросоюза, стремящееся отказаться от недорогих российских энергоносителей.