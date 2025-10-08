Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 15:07

В Евросоюзе согласовали план отказа от российских энергоносителей

Reuters: страны ЕС согласовали план отказа от нефти и газа из РФ к 2028 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Послы стран ЕС согласовали план отказа от нефти и газа из РФ к 2028 году, сообщило агентство Reuters. Они договорились направить сформированное предложение на рассмотрение министрам государств сообщества, которые встретятся 20 октября.

Послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября, — говорится в сообщении.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит покупать российские энергоносители. По его словам, страна вынуждена это делать из-за особенностей географического положения.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во время выступления на саммите в Копенгагене, что энергетика является ахиллесовой пятой Евросоюза. Она добавила, что ЕК планирует направить значительные средства на развитие энергетических сетей по всей Европе.

Журналист Джанандреа Гайани ранее рассказал, что ЕС готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России. По его мнению, главной угрозой для европейцев является руководство Евросоюза, стремящееся отказаться от недорогих российских энергоносителей.

Евросоюз
послы
Россия
нефть
газ
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Диетолог назвала главную пользу облепихи
В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке
В России существенно изменили одну квоту для мигрантов
В Госдуме рассказали, как планируют решить проблему дефицита врачей
Россия предложила провести совместные учения прикаспийских государств
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.