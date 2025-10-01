Энергетика является ахиллесовой пятой Евросоюз, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите в Копенгагене. По словам чиновницы, которые приводит РИА Новости, ЕК планирует направить значительные средства на развитие энергетических сетей по всей Европе.

Что касается энергетики: это наша ахиллесова пята. Необходимо сократить нашу зависимость от волатильности мировых рынков за счет, в том числе, возобновляемых источников и атомной энергетики. План действий по обеспечению доступной энергией — главный пункт нашей повестки, — сообщила политик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на Украине действуют атомные электростанции, поэтому полностью уничтожить энергетику страны весьма проблематично. По его словам, сейчас повреждено до 20–30% объектов энергоинфраструктуры. Он добавил, что необходимо нарушить цепочки поставки топлива через порты и поражать транспортную инфраструктуру, включая железнодорожные узлы.

До этого журналист Джанандреа Гайани рассказал, что Евсороюз готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России. По его словам, главной угрозой для европейцев является руководство ЕС, стремящееся отказаться от недорогих российских энергоносителей.