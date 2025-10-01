Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 15:40

Фон дер Ляйен назвала «ахиллесову пяту» Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press

Энергетика является ахиллесовой пятой Евросоюз, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите в Копенгагене. По словам чиновницы, которые приводит РИА Новости, ЕК планирует направить значительные средства на развитие энергетических сетей по всей Европе.

Что касается энергетики: это наша ахиллесова пята. Необходимо сократить нашу зависимость от волатильности мировых рынков за счет, в том числе, возобновляемых источников и атомной энергетики. План действий по обеспечению доступной энергией — главный пункт нашей повестки, — сообщила политик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на Украине действуют атомные электростанции, поэтому полностью уничтожить энергетику страны весьма проблематично. По его словам, сейчас повреждено до 20–30% объектов энергоинфраструктуры. Он добавил, что необходимо нарушить цепочки поставки топлива через порты и поражать транспортную инфраструктуру, включая железнодорожные узлы.

До этого журналист Джанандреа Гайани рассказал, что Евсороюз готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России. По его словам, главной угрозой для европейцев является руководство ЕС, стремящееся отказаться от недорогих российских энергоносителей.

Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
Еврокомиссия
энергетика
