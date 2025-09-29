Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:00

Трамп замахнулся на российские глубинки: новости СВО к вечеру 29 сентября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике, украинские военные начали использовать мины-грибы, а президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Трамп дал зеленый свет на удары вглубь России

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог ответил на вопрос, получил ли Киев разрешение от Белого дома на удары вглубь территории России дальнобойным оружием. По его словам, американский лидер дал на это зеленый свет.

Келлог убежден, что в России «нет неприкосновенных мест». В то же время он не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. Однако политик предположил, что просьба украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. километров, может быть связана именно с этим.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Tomahawk не смогут изменить ситуацию на фронте. Он также сказал, что Москве необходимо понимание, кто будет запускать американские дальнобойные ракеты по территории России в случае их поставок Украине.

Военные разбомбили пункты управления БПЛА и захватили катер

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике. В операции принимали участие военнослужащие группировки войск «Запад».

Вместе с этим операторы ударных беспилотников Южной группировки войск выявили и уничтожили два пункта управления БПЛА противника. Они также ликвидировали антенну-ретранслятор противника в ДНР. Средства противовоздушной обороны сбили четыре снаряда системы HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун».

Кроме того, российские военные захватили беспилотный катер украинских войск, на борту которого были FPV-дроны. На опубликованных кадрах виден аппарат морского базирования, выполненный в формате так называемой матки — платформы, транспортирующей несколько дронов-камикадзе в тыл противника.

На СВО заметили мины-грибы

Как рассказал оператор БПЛА Южной группировки войск с позывным Дизель, украинские военнослужащие начали использовать на Константиновском направлении в ДНР самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты и грибы. По его словам, по мощности такие мины сопоставимы с противопехотными «Лепестками».

Дизель признался, что, когда впервые увидел подобную мину, по ошибке принял ее за электронную сигарету, но трогать не стал. Он подчеркнул, что такие взрывные устройства особенно опасны для мирных жителей, поскольку внешне выглядят как обычные безобидные предметы.

Купянск полностью закрыли для въезда

Как узнал Telegram-канал «Военный обозреватель», власти Харьковской области Украины полностью закрыли Купянск для въезда. Попасть туда могут только военные. Согласно информации источников, в городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры.

По предварительным оценкам, в населенном пункте находятся более 2300 мирных жителей, которых ВСУ используют в качестве живого щита. При этом ни о какой эвакуации населения речи не идет. Источник подчеркнул, что ситуация в Купянске для противника сложилась критическая.

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Киев обвинили в геноциде русских

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Киев долгое время ущемлял права и пытался поработить русских людей, проживавших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, это в большей степени похоже на геноцид.

Аксенов выразил уверенность, что Россия способна обеспечить безопасность русских граждан на указанных территориях. Он подчеркнул, что добиться результатов можно только командной работой.

Как закончится конфликт на Украине

Вместе с этим Песков признал паузу в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, она возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог. Представитель Кремля напомнил, что последний раз стороны встречались 23 июля в Стамбуле, где договорились о создании рабочих групп.

Как предположил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, украинский конфликт закончится как Первая мировая война. По его мнению, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия.

