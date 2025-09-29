Смерть ребенка, мины-грибы, повар-отравитель: ВСУ атакуют РФ 29 сентября

В ночь на 29 сентября средства ПВО сбили более 80 беспилотников ВСУ над РФ. Белгород за минувшие сутки подвергся двум ракетным обстрелам. В Воскресенске пенсионерка и ее шестилетний внук стали жертвами пожара в доме после атаки БПЛА. Повар-шпион чуть не отравила участников СВО в Севастополе. Военные ВСУ начали маскировать мины под сигареты и грибы. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 29 сентября сбили 84 беспилотника ВСУ над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись восемь регионов страны.

Так, 24 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. Еще девять дронов были сбиты над Смоленской областью, семь — над Калужской, четыре — над Московским регионом. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Орловской областью, еще один — над Курской. Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, регион атаковали ночью и утром.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет», — написал он.

В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников был поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен по одному из муниципалитетов, где были зафиксированы разрушения кровли, стен и окон здания.

Бабушка с маленьким внуком погибли после удара дрона ВСУ в Воскресенске

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Московской области в ночь на 29 сентября, написал в Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. Жертвами пожара, вспыхнувшего в одном из домов после атаки, стали пожилая женщина и ее шестилетний внук.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — говорится в сообщении.

Как уточнил Воробьев, средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Воскресенском и Коломной. В Воскресенске в результате атаки было повреждено остекление и фасады домов, а также нарушено уличное освещение.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ дважды обстреляли ракетами Белгород

Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, были повреждены объекты инфраструктуры, 10 гаражей и два транспортных средства.

За последние сутки Вооруженные силы Украины совершили 175 атак на Белгородскую область, отметил Гладков. В результате обстрелов погибли два человека, шестеро получили ранения.

По информации главы области, под удар попали 57 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях. Всего было выпущено 55 снарядов и зафиксировано 120 атак с использованием беспилотников. ПВО сбила и подавила 66 дронов противника.

Военные ВСУ маскируют мины под грибы и сигареты

На Константиновском направлении в ДНР украинские военнослужащие начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, заявил в беседе с журналистами оператор БПЛА Южной группировки войск с позывным Дизель.

»[ВСУ] постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идешь, кажется, будто гриб. В виде «айкоса» в последнее время разбрасывают. Он как «Лепесток» по мощности», — рассказал боец.

По словам Дизеля, когда он впервые увидел такую мину, сначала принял ее за электронную сигарету, но не стал трогать. Боец подчеркнул, что подобные взрывные устройства особенно опасны для мирных жителей, поскольку выглядят как обычные безобидные предметы.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Почему в Херсоне сложилась мрачная обстановка

В подконтрольном Киеву Херсоне сложилась мрачная обстановка, заявил в беседе с журналистами губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинские власти продолжают насильно мобилизовывать мужчин, а количество гуманитарных поставок нуждающимся уменьшается.

«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин „грустно“, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами», — подчеркнул глава региона.

По словам Сальдо, жителей Херсона все достало. Губернатор отметил, что люди ждут возвращения светлого времени в случае освобождения Херсона и правобережья от ВСУ силами военнослужащих Вооруженных сил России.

Повар хотела отравить участников СВО в Севастополе

В Севастополе сотрудники ФСБ арестовали повара, которая передавала военной разведке Украины сведения о дислокации кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Кроме того, женщина планировала отравить участников специальной военной операции.

«Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Установлено, что женщина вышла на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в сентябре 2023 года. В частности, она отправляла противнику фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.

