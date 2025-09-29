Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 06:55

Киев направил почти десяток дронов ВСУ на российский регион

Губернатор Анохин: силами ПВО сбиты девять дронов в небе над Смоленской областью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночное и утреннее время воздушное пространство Смоленской области подверглось атаке украинскими БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. Дежурными силами противовоздушной обороны были уничтожены девять воздушных целей.

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет. В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 760 украинских беспилотников. Большая часть атак была предотвращена над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

