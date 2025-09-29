Раскрыты последствия атаки дронов ВСУ под Воронежем Гусев сообщил о повреждении дома при атаке дронов ВСУ под Воронежем

В результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области поврежден жилой дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, удар пришелся по одному из муниципалитетов, где зафиксированы разрушения кровли, стен и окон здания.

В одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены. Осмотр территорий продолжается, — высказался глава региона.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в ночь и утром над регионом была зафиксирована атака украинских беспилотников. По его словам, силы ПВО успешно ликвидировали девять воздушных объектов, угрожавших территории. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а все службы действуют в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 760 украинских беспилотников над населенными пунктами региона. По его словам, большинство атак было успешно отражено над Донецком, Макеевкой и Горловкой.