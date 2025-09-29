«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне Сальдо назвал мрачной обстановку в Херсоне из-за мобилизации и проблем с едой

Обстановка в подконтрольном Киеву Херсоне сегодня мрачная, заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинские власти продолжают насильно мобилизовывать местных мужчин, а количество гуманитарных поставок нуждающимся уменьшается.

Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами, — подчеркнул глава региона.

Настроение жителей Херсона Сальдо описал словами «их все достало». Губернатор отметил, что люди ждут возвращения «светлого времени», которое они увидели после освобождения Херсона и правобережья от ВСУ силами военнослужащих Вооруженных сил России.

Ранее Сальдо заявил, что украинские военные сосредоточили основные усилия на укреплении второй линии обороны вдоль течения Днепра севернее Херсона. Он добавил, что ВСУ пытаются закрепиться на уже занятых позициях.

До этого стало известно, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль Карантинный остров, на котором расположен микрорайон Херсона «Корабел». Несмотря на то, что остров полностью простреливается, противник продолжает использовать его как плацдарм для отдельных боевых действий.