28 сентября 2025 в 07:20

Армия России взяла Карантинный остров Херсона под полный огневой контроль

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России взяли под полный огневой контроль Карантинный остров, на котором расположен микрорайон Херсона «Корабел», рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, несмотря на то, что остров полностью простреливается, противник продолжает использовать его как плацдарм для отдельных боевых действий.

Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций — это факт. Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий, — заявил Сальдо.

Глава региона добавил, что на фоне постоянного противодействия и перемещений врага по ночам «очистить» остров целиком пока не представляется возможным. Однако он подчеркнул, что войска держат ситуацию под контролем, противнику наносится системный урон.

Ранее источник в российских силовых структурах узнал, что украинское командование перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады в Сумскую область. По его сведениям, военных направили туда с Покровского направления.

Херсонская область
Владимир Сальдо
ВС РФ
ВСУ
СВО
