29 сентября 2025 в 05:22

Сальдо раскрыл планы ВСУ по обороне у Херсона

Сальдо: украинские войска укрепляют вторую линию обороны выше Херсона

Украинские военные сосредоточили основные усилия на укреплении второй линии обороны севернее Херсона, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Он добавил, что ВСУ пытаются закрепиться на достигнутых рубежах.

Враг концентрирует усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона вдоль течения Днепра и на попытках удержать уже занятые позиции, — сказал Сальдо.

Ранее Вооруженные силы России взяли под полный огневой контроль Карантинный остров, на котором расположен микрорайон Херсона «Корабел». Несмотря на то что остров полностью простреливается, противник продолжает использовать его как плацдарм для отдельных боевых действий, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

До этого сообщалось, что вечером 22 сентября ВСУ начали атаку на Москву. Украинские военные продолжили направлять дроны на столицу 23 сентября — утром было сбито еще четыре беспилотника, а позже еще два БПЛА. Через 40 минут на подлете к столице уничтожили еще два беспилотника. До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, атаковавших 10 регионов страны.

Владимир Сальдо
Херсон
Херсонская область
ВСУ
