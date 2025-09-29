Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика

В ночь на 29 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 78 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«С 23:00 мск 28.09 до 07:00 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 24 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, 9 — над территорией Воронежской области, 9 — над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Калужской области, 4 — над территорией Московского региона, 3 — над территорией Орловской области, 1 — над территорией Курской области». Всего за ночное время дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.