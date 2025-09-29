Песков назвал причину паузы в переговорах между Россией и Украиной

Пауза в переговорах между Россией и Украиной появилась из-за нежелания Киева продолжать диалог, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что последний раз стороны встречались 23 июля в Стамбуле, где договорились о создании рабочих групп, передает ТАСС.

Пауза возникла из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается показать своим западным кураторам образ «бравого вояки». При этом, по словам Пескова, реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о высокой вероятности завершения конфликта на Украине путем переговоров. Он подчеркнул, что Блок гарантирует защиту украинской стороне после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от требований демилитаризации, добавив, что Киев должен быть лишен возможности вести военные действия. Он отметил, что диалог ведется для урегулирования ситуации и сохранения жизни людей.