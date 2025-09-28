Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:54

«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу

Песков: Зеленский пытается выставить себя перед Западом бравым воякой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пытается продемонстрировать своим западным кураторам, что он «бравый вояка», заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, реальное положение дел на фронте говорит об обратном.

Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка. Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что Киев достиг договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ. Политик уточнил, что доходы будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам недостает. Конкретные страны Африки он не назвал.

До этого британский геополитический аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президент Украины пришел в ужас от осознания того, что американский лидер Дональд Трамп фактически признался в дистанцировании от украинского конфликта. По его словам, украинский политик действительно сильно напуган.

Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
Украина
Европа
