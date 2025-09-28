Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка. Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что Киев достиг договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ. Политик уточнил, что доходы будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам недостает. Конкретные страны Африки он не назвал.

До этого британский геополитический аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президент Украины пришел в ужас от осознания того, что американский лидер Дональд Трамп фактически признался в дистанцировании от украинского конфликта. По его словам, украинский политик действительно сильно напуган.