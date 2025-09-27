Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 20:46

В МИД раскрыли, какой вопрос в отношении Украины Москва не намерена снимать

Мирошник: Россия не снимала вопрос демилитаризации Украины

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от требований демилитаризации, заявив, что Киев должен быть лишен возможности вести военные действия, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевских властей Родион Мирошник. Он отметил в ходе дискуссии «Преступления киевского режима» на фестивале документальных фильмов «RT.Док: Время наших героев», что диалог ведется для урегулирования ситуации и сохранения жизни людей, а вопрос демилитаризации остается ключевым, передает РИА Новости.

То, о чем ведутся переговоры, — переговоры ведутся об урегулировании. Переговоры ведутся, и позиция России в них, она очень простая и понятная: мы можем достичь снятия опасности со стороны Украины военным путем, а если мы хотим сохранить жизни людей, мы можем об этом договориться. Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну, — высказался Мирошник.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был поражен после того, как американский лидер Дональд Трамп фактически признал дистанцирование от кризиса на Украине. По его словам, украинский политик действительно напуган.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Украина как государство больше не существует. По его словам, теперь территория страны превратилась в полигон для уничтожения людей.

Украина
Россия
демилитаризация
МИД РФ
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Песков ответил на вопрос, разрушает ли СВО экономику России
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.