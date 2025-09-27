В МИД раскрыли, какой вопрос в отношении Украины Москва не намерена снимать Мирошник: Россия не снимала вопрос демилитаризации Украины

Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от требований демилитаризации, заявив, что Киев должен быть лишен возможности вести военные действия, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевских властей Родион Мирошник. Он отметил в ходе дискуссии «Преступления киевского режима» на фестивале документальных фильмов «RT.Док: Время наших героев», что диалог ведется для урегулирования ситуации и сохранения жизни людей, а вопрос демилитаризации остается ключевым, передает РИА Новости.

То, о чем ведутся переговоры, — переговоры ведутся об урегулировании. Переговоры ведутся, и позиция России в них, она очень простая и понятная: мы можем достичь снятия опасности со стороны Украины военным путем, а если мы хотим сохранить жизни людей, мы можем об этом договориться. Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну, — высказался Мирошник.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был поражен после того, как американский лидер Дональд Трамп фактически признал дистанцирование от кризиса на Украине. По его словам, украинский политик действительно напуган.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Украина как государство больше не существует. По его словам, теперь территория страны превратилась в полигон для уничтожения людей.