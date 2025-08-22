Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 16:15

Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы

Военный эксперт Анпилогов счел глупой идею демилитаризации российской границы

Демилитаризация некоторых зон российской государственной границы в случае урегулирования конфликта на Украине должна проводиться исключительно с учетом всей Евразии, заявил в беседе с NEWS.ru на полях пресс-конференции «От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной» военный эксперт, основатель фонда «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, в противном случае это будет сделано за счет безопасности России.

Демилитаризация какой-либо зоны будущей государственной границы — это, с моей точки зрения, удел достаточно широкого контура безопасности, сравнимого, пожалуй, с договором об ограничении вооружений в Европе. <…> Договор, когда такого рода обязательства брали на себя не только Россия, но и западные страны, — сказал Анпилогов.

В качестве примера эксперт привел так называемые фланговые ограничения, согласно которым СССР отводил тяжелые вооружения с европейской части. В ответ страны НАТО отводили вооружения внутрь Блока.

Если сейчас ставится задача демилитаризации какой-то части России, с моей точки зрения это достаточно глупая и совершенно безнадежная задача. Потому что в этом случае все вопросы решаются за счет безопасности России. А западные страны при этом абсолютно не участвуют в этом процессе, — предупредил специалист.

Он напомнил, что НАТО может развернуть тяжелые вооружения в Финляндии, Швеции и Прибалтике, создавая угрозы, которые России придется парировать на своей территории.

Потому что эти страны, они граничат с территорией России. Как следствие, куда мы должны, за Урал что ли ракеты убирать? А как мы в таком случае будем защищать наши основные промышленные и административные центры, которые в основном расположены, извините, в европейской части Российской Федерации. Вот очень простой ответ. То есть, или общая рамка безопасности с учетом всей Евразии, как минимум, или никакой [демилитаризации], потому что она будет за наш счет, — заключил эксперт.

Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Париж выступает против идеи демилитаризации Украины и считает, что укрепление украинской армии должно стать ключевой гарантией безопасности страны. По его словам, любой договор об урегулировании конфликта на Украине должен содержать четкие гарантии безопасности Киеву.

