Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 05:54

Во Франции выступили против достижения Россией цели СВО на Украине

МИД Франции: Украине не должна быть демилитаризована

Военные поставки на Украину Военные поставки на Украину Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Париж выступает против идеи демилитаризации Украины и считает, что укрепление украинской армии должно стать ключевой гарантией безопасности страны, заявил в интервью газете La Tribune Dimanche министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. По его словам, любой договор об урегулировании конфликта на Украине должен содержать четкие гарантии безопасности Киеву.

Мы ведем разработку (гарантий безопасности. — NEWS.ru) вместе с нашими британскими партнерами и «коалицией желающих». Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми, — отметил он.

До этого The Times писала, что первая леди США Мелания Трамп повлияла на решение мужа, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о поставках военной помощи ВСУ. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии женщина регулярно напоминает Трампу о российских авиаударах. При этом, как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, хозяин Белого дома прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки.

демилитаризация
Франция
Украина
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы группировки «Днепр» сбили расчет дронов ВСУ в Херсонской области
Выжгли «Молнией» пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 17 августа
Российская «Молния» поразила группу ВСУ в зоне СВО
Росавиация ограничила работу двух аэропортов
Захарова посоветовала Макрону, Мерцу и Стармеру не забыть салфетки
«Выявлено и уничтожено»: в ДНР предали огню блиндаж с военными ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 августа
«Поняли, что французы»: на правом берегу Днепра уничтожили группу наемников
Москве предложили выгнать всех мигрантов: что будет с доставкой и такси
Обвал рубля в 2025 году: будет ли дефолт, как в 1998-м — узнали ответ
Во Франции выступили против достижения Россией цели СВО на Украине
Священник рассказал о путешествии на Аляску патриарха Кирилла
Гигантские очереди к Крымскому мосту ликвидированы
$8 млрд за роль для жены: сколько стоит сняться в фильме и сериале
Беспилотник повредил ЛЭП на железнодорожной станции в российском регионе
«Росчерк пера»: стало известно, что написала Путину жена Трампа
В России начнут действовать новые правила для изъятия земли
Фигуранты дела о «Крокусе» перед терактом избавились от телефонов
В США призвали Вашингтон и Москву к «серьезной дипломатии»
В Татарстане предупредили о возможной атаке дронов
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.