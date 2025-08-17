Во Франции выступили против достижения Россией цели СВО на Украине МИД Франции: Украине не должна быть демилитаризована

Париж выступает против идеи демилитаризации Украины и считает, что укрепление украинской армии должно стать ключевой гарантией безопасности страны, заявил в интервью газете La Tribune Dimanche министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. По его словам, любой договор об урегулировании конфликта на Украине должен содержать четкие гарантии безопасности Киеву.

Мы ведем разработку (гарантий безопасности. — NEWS.ru) вместе с нашими британскими партнерами и «коалицией желающих». Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми, — отметил он.

До этого The Times писала, что первая леди США Мелания Трамп повлияла на решение мужа, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о поставках военной помощи ВСУ. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии женщина регулярно напоминает Трампу о российских авиаударах. При этом, как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, хозяин Белого дома прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки.