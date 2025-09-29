Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 08:17

ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

МО: ВС России ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск выявили и уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. Также они уничтожили антенну-ретранслятор противника в ДНР.

Операторы беспилотников в ходе воздушной разведки и наблюдения за местностью обнаружили позиции двух пунктов управления дронами ВСУ. Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили антенну-ретранслятор, которую украинские военные использовали для управления своими беспилотниками, — указали в ведомстве.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил о значительных потерях Украины после массированного удара российской армии. По его словам, Вооруженные силы России могли нанести удар по объектам энергетической инфраструктуры страны. Эксперт добавил, что проведение массированных ударов со стороны ВС РФ стало закономерной реакцией на повторяющиеся провокации ВСУ против гражданского населения России.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что Вооруженные силы РФ вытеснили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Боевые действия происходили в районе поселка Котлино к западу от Покровска (Красноармейск).

