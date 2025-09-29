Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили четыре снаряда системы HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были сбиты 147 вражеских дронов самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике. В операции принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

22 сентября стало известно, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ, после чего украинские военные начали отступление.