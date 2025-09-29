Российские военные освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины сбежали из Шандриголово. По его словам, российские войска проводили зачистку села.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС России освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Успех операции обеспечили бойцы Южной группировки войск.

22 сентября стало известно, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ, после чего украинские военные начали отступление.