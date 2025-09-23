ВС России освободили еще один населенный пункт на севере ДНР

ВС России освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Успех операции обеспечили бойцы «Южной» группировки войск.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

До этого российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ, после чего украинские военные начали отступление.

Прежде сообщалось, что российские военные практически выбили ВСУ из населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что точечно там еще остаются очаги сопротивления.