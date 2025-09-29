Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 09:00

Украина полностью закрыла Купянск для въезда

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Власти Харьковской области полностью закрыли Купянск для въезда, попасть туда могут только военные, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». По его информации, на данный момент в городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры.

По предварительным данным, в населенном пункте находятся более 2300 мирных жителей, которых ВСУ используют в качестве живого щита. При этом ни о какой эвакуации населения речи не идет. Источник подчеркнул, что ситуация в Купянске для ВСУ сложилась критическая.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Россия может освободить городскую застройку Купянска до конца 2025 года. По его словам, сейчас Украина нацелена на попытки атаковать российское приграничье, в частности Курскую область, и армии РФ придется учитывать это при планировании наступательных операций.

До этого командир группы БПЛА с позывным Контора рассказал, что украинские войска выстроили многокилометровую линию обороны под Купянском. Укрепрайон включает сеть окопов, бетонные доты и блиндажи. По словам бойца, некоторые из этих укреплений были хорошо замаскированы, а внутри размещались расчеты с беспилотниками.

Купянск
Харьковская область
ВСУ
Украина
