Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 15:53

Назван возможный срок освобождения Купянска

Военэксперт Кнутов: Россия освободит городскую застройку Купянска до конца года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия может освободить городскую застройку Купянска до конца года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он подчеркнул, что сейчас Украина нацелена на попытки атаковать российское приграничье, в частности Курскую область, с целью показать президенту США Дональду Трампу якобы свою силу. Кнутов предположил, что армии РФ придется учитывать это при планировании наступательных операций.

Украина сейчас пытается пробиться в районе Сумской области и ищет слабые места с целью пробиться к нам в Курскую область, захватить какие-то территории, чтобы отрапортовать тому же Трампу: «Мы сильные, мы можем вернуть границы 1991 года, вот вам подтверждение». Они даже сняли свои резервы с Красноармейска и перебросили в сторону Курска. Поэтому нам тоже сейчас придется маневрировать нашими ресурсами. Может быть, где-то усиливать оборону, а где-то наоборот — усиливать натиск. Но я думаю, что основная часть Купянска будет освобождена [до конца года]. Я веду речь о городской застройке, не о частном секторе, а именно о городской застройке, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что процесс освобождения Купянска может немного затянуться из-за оставшихся там мирных жителей, которых, скорее всего, Вооруженные силы Украины специально не выпускали из города. Присутствие в населенном пункте гражданского населения ограничит применение российской армией авиации, дальнобойной артиллерии и авиабомб, пояснил он.

Мирное население, я думаю, не выпустили специально, чтобы можно было использовать их в качестве живого щита. Что касается командования, которое сбежало, украинские войска так делают всегда. Это, конечно, усложнит определенные задачи в плане освобождения города, потому что мирные жители ограничат наши возможности по применению авиации, систем РСЗО и дальнобойной артиллерии. Тем более ФАБы будет сложнее использовать. К сожалению, это может затянуть освобождение города на некоторое время. Но в данном случае надо максимально сохранить человеческие жизни обычных мирных граждан, тем более что я уверен, что там в основном русскоязычные, которых просто не выпустили украинцы, ― подытожил Кнутов.

Военэксперт добавил, что армия РФ почти окружила город. Поставки туда оружия, боеприпасов, ротация военных и пополнение резервами практически исключаются, подытожил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ из-за огромных потерь среди личного состава начали создавать в Купянске Харьковской области блокаду. По его данным, в городе остаются около 800 местных жителей, которых оставили без гражданской помощи.

Купянск
ВСУ
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
