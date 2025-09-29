Песков назвал важную для понимания деталь в случае поставок Tomahawk Киеву Песков: важно понимать, кто будет запускать Tomahawk в случае их поставок Киеву

Москве необходимо понимание, кто будет запускать американские дальнобойные ракеты Tomahawk по территории России в случае их поставок Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специалисты тщательно анализируют этот вопрос, передает ТАСС.

Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: «Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима? Могут ли их запускать только украинцы? Или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целеполагание этим ракетам — американская сторона или сами украинцы?» И т. д., и т. п. Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что ракеты Tomahawk в случае их поставок Украине не смогут изменить ситуацию на фронте. Так он отреагировал на соответствующее заявление спецпредставителя главы США Дональда Трампа Кита Келлога об ударах вглубь территории РФ.

Прежде Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. В то же время политик не уточнил, идет ли речь об ударах американскими средствами поражения. Однако он предположил, что просьба украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву Tomahawk может быть связана именно с этим.