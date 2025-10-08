Автоюрист предупредил, что грозит за непристойные наклейки на машине

Автовладельцев могут оштрафовать за наклейки с непристойными изображениями на машине, заявил Общественной Службе Новостей автоюрист Дмитрий Славнов. В частности, с них могут взыскать до тысячи рублей.

Нарушителей могут отправить под административный арест по статье «Мелкое хулиганство», предупредил Славнов. Аналогичная ответственность может быть и за наклейки с нецензурной лексикой.

За изображения с экстремистской символикой автомобилистам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. В качестве наказания также предусмотрены административный арест до 15 суток и обязательные работы, добавил юрист.

Ранее в Нижнем Новгороде водителя легкового автомобиля оштрафовали за экстремистскую символику на машине. Правоохранители изъяли предмет административного правонарушения.