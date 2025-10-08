Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:33

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за экстремистскую символику на машине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде водителя легкового автомобиля оштрафовали за экстремистскую символику на машине, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на МВД по Нижегородской области. Правоохранители изъяли предмет административного правонарушения.

По данным полиции, автомобилист разместил на заднем стекле машины надпись, которую запрещено публично демонстрировать. Обнаружив ее, правоохранители сразу же составили протокол в отношении водителя.

Ранее жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку сына на ее автомобиле. Картинка с символикой «Северного братства» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) располагалась на заднем стекле ее машины, припаркованной рядом с домом.

До этого в Новой Москве водителя оштрафовали за размещение так называемой воровской звезды на зеркале заднего вида автомобиля. Суд также постановил уничтожить запрещенный символ.

нарушения
водители
штрафы
автомобили
